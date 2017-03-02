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Взлеты и падения: паралимпиец из Удмуртии Владимир Каманцев рассказал о войне и мире

Встреча со следж-хоккеистом прошла в рамках проекта «Живи с любовью».

Взлеты и падения: паралимпиец из Удмуртии Владимир Каманцев рассказал о войне и мире
спорт, общество, Ижевск


13:06

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовал проект «Живи с любовью». В его рамках прошла первая встреча с людьми, столкнувшимися с тяжелыми жизненными ситуациями, но справившимися с ними. Она состоялась в библиотеке имени Наговицына. Одним из героев вечера стал  серебряный призёр Паралимпийских игр в Сочи-2014, следж-хоккеист Владимир Каманцев.

Точкой отсчета для Владимира стала служба в армии. После отчисления из гуманитарного лицея он поступил в ремесленное училище, а по окончанию проработал столяром около года. «Но мне это было скучно, в 8 подъем, в 5 - с работы. Стабильность, большего за этим я не видел» - признается Владимир. Именно в это время пришла повестка из военкомата. По приезду в часть он попал в разведроту.

Спустя полгода службы вместе с остальными солдатами Владимир отправился в Дагестан. «Обстреляли, встретили. С гор начали стрелять.  Мы все попадали, попрыгали, все забыли, как с предохранителя снимать автомат», - рассказал Каманцев. Но с каждым боем накапливался опыт. По воспоминаниям паралимпийца, огромное количество времени затрачивалось не на сам бой, а на подготовку к нему. Часто приходилось переходить с одного места на другое.

В одном из столкновений молодой разведчик получил серьезные пулевые ранения в ногу, спину и руку. Ему пришлось пережить около 15 операций под наркозом и 10 - мелких. «На этом война моя закончилась» - вспоминает Владимир Каманцев.

Самым сложным для спортсмена оказалось не выжить на войне, а вернуться к обычной жизни. «Когда я приехал сюда, здесь мирное небо над головой, у всех свои проблемы, суета. Для меня это уже казалось таким ничтожным», - говорит Каманцев. Но вернуться к такой жизни ему помогали знакомые, в том числе ветеран боевых действий Наиль Зиятдинов. Вместе поступили на юридический факультет, но после первого курса пришлось уйти с учебы из-за болей в ноге. «И еще в мою жизнь пришла вторая война, я начал употреблять тяжелые наркотики. В мою жизнь это вошло полноценно, заняло одно из первых мест». Все это продолжалось около 10 лет. Преодолеть пагубную привычку помог школьный товарищ. Владимир Каманцев прошел реабилитацию в Санкт-Петербурге, вернулся к жизни. После ряда обследований в северной столице России Владимиру ампутировали ногу. На этом он настоял сам.

В 2011 году, вернувшись в Ижевск, Владимир Каманцев начал заниматься в следж-хоккейном клубе «Удмуртия». Было тяжело, но упорство и воля помогли ему добиться определенных успехов в спорте. У него появилось много новых знакомых, тогда же он и познакомился со своей женой. «Появилась у меня семья отличная. Но все это появилось у меня на протяжении нового пути». Сейчас у них с супругой Анастасией двое детей.

На данный момент, Владимир Каманцев является заслуженным мастером спорта, а так же вратарем Сборной России по следж-хоккею.  Во время Зимних Паралимпийских игр в Сочи-2014 он завоевал серебряную медаль.

 

Автор: Сабина Аллакулова

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Руководитель совета регионального отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ Россия» в Удмуртской Республике
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