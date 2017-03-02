Япония. Зрительная иллюзия психолога из Японии Акиёши Китаока вызвала бурное обсуждение в Сети. Пользователи не могут определить, какого цвета клубника, изображение которой исследователь выложил в Сеть.

Ретвит картинки Акиёши Китаока сделал Мэтт Либерман – американский нейробиолог. После этого она получила вирусную популярность, как платье, с цветом которого не могли определиться в 2015 году. Твитом с клубникой поделились более 8 тыс. пользователей.

Matt Lieberman on Twitter

С первого взгляда кажется, будто ягоды красного цвета, однако в изображении нет ни одного красного пикселя. Когда один из пользователей разложил изображение в фотошопе, то увидел, все пиксели серого и зеленого цветов.

Carson Mell on Twitter

«Отличная демонстрация стабильности цветовосприятия», - написал в своем твитере Мэтт Либерман.