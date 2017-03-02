Ижевск. Удмуртия. В здании бывшего индустриального техникума в Ижевске появится ресторан и гостиница. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» рассказал новый владелец постройки бизнесмен Армен Оганезов.

Также в здании может появиться зал для банкетов, свадеб, выставок и других мероприятий.

По словам бизнесмена, фасад сохранит свой первозданный вид.

«С самим зданием мы ничего не будем делать. Оно останется в той же красе. Вся прелесть этого здания в том, какое оно есть», - сказал Армен Оганезов.

Внутри проведут реконструкцию, так как помещение находится в полуаварийном состоянии.

Напомним, что аукцион по продаже здания прошел во вторник, 28 февраля. Лот обошелся бизнесмену Армену Оганезову в 41 764 800 рублей. Начальная цена продажи составляла 39,7 млн рублей: 21,7 млн рублей – само здание, 18 млн рублей – участок под ним. Шаг аукциона - 1 988 800 рублей.

По данным «Удмуртгражданпроекта», бывший Ижевский индустриальный техникум сегодня выглядит таким образом: