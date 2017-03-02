Москва. Нападающего сборной России по футболу Александра Кокорина могут лишить водительских прав за ночные гонки по полосе встречного движения в центре Москвы. Об этом сообщает Life.ru.

Спортсмен катался на своем «Бентли», превышал скорость и неоднократно выезжал на «встречку». Полицейские задержали его на Страстном бульваре после полуночи и составили протокол на лишение Александра Кокорина водительского удостоверения.

Футболист своей вины не признал и готов оспорить решение правоохранителей в суде.