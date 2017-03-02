Куала-Лумпур. Малайзия. Малазийские власти заявили об отмене безвизового режима с Северной Кореей. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам вице-премьера Малайзии Ахмада Захида Хамиди, причиной данной меры послужили соображения безопасности после инцидента с убийством брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Напомним, 14 февраля 2017 года Ким Чен Нама убили с помощью ядовитого вещества в аэропорту Куала-Лумпура две женщины. Как полагает малайская полиция, с происшествием связаны власти Северной Кореи.