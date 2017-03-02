Ижевск. Удмуртия. На месте здания Южной автостанции Ижевска осталось две кассы и зал ожидания на 16 посадочных мест. По словам гендиректора ОАО «Автовокзалы» Удмуртии Сергея Зайнуллина, к лету на территории вокзала появится навес и дополнительная касса для продажи билетов.

«Южная автостанция у нас не закрывается. Она будет работать в обычном режиме. И она работает в обычном режиме. Часть помещения мы сдали в аренду под магазин «Магнит». Все работы здесь мы завершили. Кассы и зал ожидания работают в обычном режиме. На территории магазина сейчас ведутся строительные работы», - рассказал журналистам гендиректор ОАО «Автовокзалы» Удмуртии Сергей Зайнуллин.

По его словам, решение приняли из-за больших затрат на здание. За три года платежи сильно возросли: за воду, за тепло, за электроэнергию.

«Мы сократили площади из-за того, что вокзал стал нерентабельным. Посадочных мест сейчас в зале ожидания 16 штук, можно поставить до 21 дополнительно. На данный момент сейчас этого хватает для того потока, который здесь проходит», - сказал Зайнуллин.

По его словам, летом рядом со зданием появится навес. Работы начнут как только позволит погода.

«Платформа будет улучшена. В кратчайшее время постараемся все сделать. За день со станции отправляется до 500 пассажиров в день. Автобусы следуют по 130 направлениям, это 40 маршрутов. В основном транспорт идет по Сарапульскому тракту», - рассказал Сергей Зайнуллин.

По его словам, несмотря на то, что летом пассажиропоток увеличится, места должно хватить всем. Также в небольшом помещении, которое осталось не занятым магазином «Магнит» будет располагаться комната отдыха для водителей и контролеров.

Помимо этого, на встрече с журналистами побывал замминистра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев, который отметил, что данная территория не является собственностью республики.

«Решение с министерством не согласовывали, потому что это частная территория. С нами не было согласовано, но нас уведомили», - сказал Горбачев.

Он также отметил, что территория вокзала остается прежней. Количество мест посадки и высадки уменьшатся не будет.

«Если нужно будет увеличить территорию – дополнительно есть возможность. Уменьшилась площадь зала ожидания – да, но нужно понимать, что это частная территория, а не территория, которая находится в собственности правительства Удмуртии. В итоге собственники решили сдать в аренду часть территории», - сказал Алексей Горбачев.

Он также сказал, что согласно нормам, при отправлении до 500 пассажиров в день – в зале ожидания должно быть минимум 16 посадочных пест.

«Эта норма у нас выдержана. Разговаривали с гендиректором, он сказал, что организуют здесь навес. Здесь будет организован тамбур и в случае, если не будет хватать зала ожидания, то установят пристрой из легких конструкций», - сказал Горбачев.

В свою очередь, председатель союза садоводческих некоммерческих товариществ Удмуртии Ольга Залазаева выразила надежду на то, что в итоге для людей создадут комфортные условия.

«Конечно нас волнует эта тема. К нам в союз поступали звонки с вопросами, как будет организовано движение до садоводческих товариществ. Сейчас нет дождей, а когда начнутся, что делать? Летом здесь будут огромные массы людей, хотелось бы, чтобы в итоге были созданы благоприятные условия для огородников», - сказала Залазаева.