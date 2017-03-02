Ижевск. Удмуртия. Директора и двух администраторов одного из клубов Ижевска подозревают в вовлечении в занятие проституцией 16-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Установлено, что подозреваемые организовали бордель в мужском клубе. Кроме того, в ноябре 2016 года с помощью уговоров и подкупа 26-летний директор заведения и администраторы привлекли к оказанию интимных услуг 16-летнюю девушку.

В настоящее время директор и один из администраторов находятся под домашним арестом, с третьего подельника взяли подписку о невыезде. Возбуждены уголовные дела. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.