Москва. На конкурсе за 30-ю Национальную премию кинематографических искусств и наук «Ника» в этом году представили больше сотни картин. Об этом сообщает Интерфакс.

Фильм Кирилла Серебренникова стал лидером по количеству номинаций – он претендует на семь наград.

В номинации «Лучший игровой фильм» заявлены «Дама Пик» Павла Лунгина, «Дуэлянт» Алексея Мизгирева, «Коллектор» Алексея Красовского, «Монах и Бес» Николая Досталя, «Рай» Андрея Кончаловского и «Ученик» Кирилла Серебренникова.

Лучшим режиссером будет назван один из трех: Николай Досталь, Андрей Кончаловский и Кирилл Серебренников.

В номинации «Лучшая мужская роль» представлены Михаил Ефремов («Хороший мальчик»), Тимофей Трибунцев («Монах и бес»), Константин Хабенский («Коллектор»). В номинации «Лучшая женская роль»: Юлия Высоцкая («Рай»), Наталья Павленкова («Зоология») и Ксения Раппопорт («Дама Пик»).

Приз Совета академии «За достижения в телевизионном кинематографе» вручат картине «Салам Масква» Павла Бардина.

В этом году на конкурс представили 109 фильмов, из них 51 игровой, 32 документальных и 26 анимационных. Церемония награждения премии «Ника» запланировано на 28 марта.