Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесли приговор мужчине, который расстрелял своего партнера по бизнесу возле здания Индустриального суда. Как сообщает пресс-служба суда, злоумышленника приговорили к лишению свободы сроком 6 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Напомним, инцидент произошел 31 марта 2015 года. Осужденный мужчина ранее осуществлял с потерпевшим совместную коммерческую деятельность. В связи с финансовыми разногласиями в 2009 году между ними возник спор, который пришлось решать через суд. В день инцидента в Индустриальном суде должно было пройти очередное заседание.

65-летний бизнесмен поджидал своего партнера у здания. Увидев его, он выстрелил пять раз из охотничьего ружья в 44-летнего ижевчанина, сбил его с ног и попытался добить прикладом. Задержал злоумышленника судебный пристав, которого за этот поступок наградили медалью «За доблесть».

«По результатам судебного разбирательства действия подсудимого квалифицированы, как покушение на умышленное причинение смерти другому человеку», - отмечается в сообщении.