Ижевск. Удмуртия. Московская ветеринарная компания ООО «ТКФ «Корпас» подала иск о банкротстве производителя индюшатины в Удмуртии ООО «Аскор». Как пишет «Интерфакс», рассмотрение дела назначено на 15 марта.

В ноябре прошлого года Арбитражный суд Москвы принял решение о взыскании «Аскор» в пользу «Корпас» 667 тыс. рублей: 546,8 тыс. рублей - задолженность, 120,2 тыс. рублей - неустойка и возмещение судебных расходов.

Также сообщается, что 28 февраля с заявлением о вступлении в дело о банкротстве «Аскора» обратилось владимирское НАО «Де Хес». В сентябре московский арбитраж удовлетворил этот иск. С производителя индюшатины взыскали 12,4 млн рублей.

Напомним, что это уже второй иск в Арбитражный суд Удмуртии о банкротстве «Аскор». Ранее с такой жалобой обращалась «Торговая компания «Русь Матушка», но вскоре она отозвала свое заявление.

Компания «Аскор» создала первую в республике индюшачью ферму в селе Пычас Можгинского район на месте бывшего свинокомплекса. Этот инвестиционный проект еще в 2010 году одобрили власти Удмуртии.

Первый этап начали реализовывать в 2013 году. Тогда в Сарапульском районе открыли комбикормовый завод производительностью 40 тыс. тонн комбикормов в год.