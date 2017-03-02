Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госдумы России от Удмуртии рассказали на встрече с журналистами в Ижевске о работе нижней палаты российского парламента. Встреча прошла в рамках региональной недели «Единой России» в республике.

Депутат Госдумы России, первый заместитель руководителя парламентской фракции «Единой России» Андрей Исаев рассказал о подготовке Думой сразу нескольких законов, которые коснуться большого количества людей, например, законы «О садоводстве и городничестве», «О местах увековечивания памяти и захоронения героев Великой Отечественной войны», а также прокомментировал решение о бессрочном продлении бесплатной приватизации, пояснив, что такому политическому решению предшествовали встречи с избирателями в регионах.

Депутат Госдумы России Андрей Исаев ответил на вопросы журналистов в Ижевске

Депутат Госдумы от Удмуртии Алексей Загребин рассказал журналистам об инициативе уравнять годовые затраты на обучение одного студента в вузах, подведомственных министерству образования России и в отраслевых учебных заведениях Минздрава, Минсельхоза и других ведомств.

«Затраты на обучение студентов разнятся. В вузах, подчиняющихся Министерству образования и науки, они значительно выше, нежели в отраслевых. В среднем по России цифра может колебаться в вузах Минобра от 150 до 170 тыс. рублей в год, в отраслевых - от 70 до 90 тысяч. При этом отраслевые вузы готовят много хороших специалистов. Ижевская сельхозакадемия, к примеру, готовит специалистов не только для сельского хозяйства. В районных администрациях, в муниципалитетах работают окончившие отраслевые вузы специалисты», - пояснил Загребин.

Депутат Госдумы России от Удмуртии Алексей Загребин о справедливом финансировании вузов

Парламентарий Александр Василенко рассказал журналистам о своих впечатлениях от поездки в Глазов. В «северной столице» Удмуртии депутат Госдумы познакомился с разработками промышленных предприятий города и обсудил возможность из продвижения на уровне России.

«Для себя ставлю задачу поговорить в Комитете по охране здоровья Госдумы, о том, что наши приборы, например, выпускаемые титановые изделия в Глазове, могут решить проблему импортозамещение в России»,- рассказал он.