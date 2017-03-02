Токио. Япония. К 2030 году каждый пятый автомобиль в Японии будет беспилотным. Об этом сообщает Газета Daily.

Согласно плану популяризации беспилотных транспортных средств, разработанному правительством Японии, через 13 лет каждый пятый автомобиль должен будет обладать системой автономного пилотирования.

Уже сейчас использование самоходной техники одобрили в небольших населённых пунктах.

К Олимпиаде 2020 года первые беспилотные такси будут развозить по дорогам Токио участников и гостей мероприятия. В 2025 году власти планируют вывести беспилотники на дороги общего пользования.