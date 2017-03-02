Москва. Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил, что за рождение первого ребенка в России могут появиться дополнительные выплаты. Об этом сообщает Газета.ru.

Чиновник уточнил, что этот вопрос он поднимет на обсуждении демографии на «круглом столе».

«Сейчас демографическая ситуация складывается не в нашу пользу. Мамами становятся молодые женщины, рожденные в 90-е годы. Как известно, тогда наблюдался демографический спад, поэтому это население малочисленное. В связи с этим потенциальным родителям нужны дополнительные меры поддержки», - приводит издание слова Валерия Рязанского.

Средства за рождение первого ребенка должны поступать из федерального и региональных бюджетов. Говорить о конкретной сумме политик пока не решился.

Напомним, Минтруд России предложил продлить на 5 лет программу материнского капитала.