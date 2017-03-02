Лос-Анджелес. США. Организаторы «Оскара» уволили виновников скандала, которая произошла на 89-й премии вручения награды. Об этом сообщает Lenta.

Виноватыми за ошибку при объявлении лауреатов главной номинации «Лучший фильм» посчитали сотрудников компании PricewaterhouseCoopers (PwC) Брайана Каллинана и Марту Руиз. Кроме того, сотрудничество американской киноакадемии и PwC, которое длилось 83 года, встало под вопрос.

Напомним, на церемонии вручения «Оскара» произошел скандал, когда объявляющим лауреатов номинации «Лучший фильм» Уоррена Битти и Фэй Данауэй подали не тот конверт. Актеры объявленной победителем картины «Ла-Ла-Ленд» уже взяли в руки статуэтку, когда ведущий объявил о недоразумении. «Оскара» в итоге отдали ленте «Лунный свет».