Чебоксары. Чувашия. Паралимпийцы, прилетевшие в Чебоксары на соревнования, не смогли самостоятельно покинуть самолет, поскольку в аэропорту не было специального трапа для инвалидов. Об этом сообщает Спорт-Экспресс.

Случай получил резонанс после того, как видео спуска по трапу на руках одного из спортсменов – инвалида-колясочника – разместили в Инстаграм.

"Я не багаж, я живой человек." Друзья мои, это край! Позорное поведение сотрудников чебоксарского аэропорта. Стоят и смотрят, твари, и никто не может помочь спортсмену-инвалиду, чемпиону России, выйти из самолёта! Уволить директора аэропорта, передать это видео в прокуратуру для возбуждения уголовного дела. Это видео отправлю в приёмную президента России и в ОНФ! Позор, чуваши, мне так стыдно ((( Молодцы, так держать! И дальше славьтесь погаными поступками на всю страну! Ребят, коллеги-телевизионщики, радийщики, кто в газете, покажите этих мразей, расскажите и напишите о них!!! Я вас умоляю! Видео @shanti_hostel @gazeta_grani @kanyuka1979 @romanpavlove @tatyana.ivanovamolokova #новости #чувашия #чебоксары #аэропорт #полиция #мвд #спорт #спортсмен #паралимпиец #позор #стыд #инвалид #самолет #паралимпиада #россия @vesti24 @ntvru @1tv @5_tv @rentvchannel @mir24tv Для справки: со 2 по 4 марта в Чебоксарах пройдёт первенство и Кубок России по спорту лиц с ПОДА (лёгкая атлетика).

Как видно из ролика, никто из присутствующих, включая полицейского, мужчине даже не пытается помочь спуститься.

«Я не багаж, я живой человек, инвалид первой группы. Спасибо вам за помощь, мне нахамил грузчик и вы сказали, что я не имею права ему ничего сказать», - говорит на видео спортсмен, который представился чемпионом мира по легкой атлетике Замиром Шкаховым.