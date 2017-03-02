Ижевск. Удмуртия. 10-классник 41 ижевского лицея одержал победу в региональном этапе всероссийского конкурса компании Siemens. Как сообщают организаторы, Михаил Шевнин разработал специальное устройство, позволяющее людям с ограниченными возможностями воспринимать информацию через вибрацию.

Vibro Matrix

Такой метод может быть использован для передачи небольших объемов информации и не требует длительного обучения. Жюри отметило, что себестоимость данной системы довольно низкая, что делает её конкурентоспособной.

Эксперты также высоко оценили проекты старшеклассников из Буинска, Казани и Арска.

До конца марта победители определятся во всех федеральных округах страны. Лучшие работы будут представлены в финале, который пройдет в апреле в Москве.

Всероссийский конкурс научно-инновационных проектов для старшеклассников направлен на поиск и поддержку талантливой молодежи и проводится компанией «Сименс» уже одиннадцатый раз. В этом году в адрес оргкомитета поступило около 400 заявок. География участников охватывает все федеральные округа России. Конкурс проходит при поддержке региональных органов власти и учебных заведений по всей стране.

Отметим, что ранее проект Михаила Шевнина вошел в топ-100 работ со всего мира на конкурсе Google Science Fair.