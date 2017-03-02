Ижевск. Удмуртия. Заместитель начальника Ижевского почтамта предстал перед судом за хищение более 52 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда, который и рассматривает дело.

Согласно версии следствия, мужчина похитил деньги, предназначенные на ремонт 11 структурных подразделений регионального управления почтовой службы. По данному факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Подсудимого отправили под подписку о невыезде. Суд приступил к исследованию доказательств по делу.