Новая Зеландия. Новозеландский клуб для пенсионеров, участники которого мастерят собственные гробы, обрел популярность по всему миру. Об этом пишет Narratively.

Основательница клуба – 76-летняя пенсионерка Кэти Уильямс помогает пожилым людям самостоятельно мастерить для себя гробы. Пожилые плотники делают их в виде трамваев, гоночных болидов, музыкальных инструментов и самолетов.

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Таким образом участники гроб-клуба (The Coffin Club) общаются, выражают творческий потенциал и, кроме того, экономят немалые средства для своей семьи на собственных похоронах.

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Популярность клуба вышла далеко за пределы маленького городка, в котором он располагается. Его отделения открылись в Австралии, Англии и Италии.