Ижевск. Удмуртия. Депутат Госдумы России от Удмуртии Александр Василенко провел прием граждан в региональной приемной «Единой России» в Ижевске в рамках региональной недели партии. Встреча состоялась в четверг, 2 марта.

Горожанка, пришедшая на прием, подняла вопрос, касающийся тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и существующие в домах города проблемы с капитальным ремонтом, а также попросила народного избранника ознакомиться с концессионным соглашением, заключенным между администрацией Ижевска и «Удмуртскими коммунальными системами».

Александр Василенко сказал, что переговорит по всем поднятым вопросам с председателем Госсовета Удмуртии Владимиром Невоструевым, потому что для решения вопроса необходимо погружение в ситуацию, существующую в регионе. С текстом, условиями концессионного соглашения также пообещал ознакомиться.

Кроме того, парламентарий подвел итоги региональной недели партии «Единая Россия». На это раз он посвятил ее знакомству с районами, побывал в Глазове и Воткинске, посетил крупные предприятия, работающими на их территории. Сейчас большое внимание Василенко уделяет тому, чтобы привлечь в республику благотворительные фонды.

«Я посетил несколько детских домов, музыкальную школу, ознакомился с их бытом. Есть задумка, позвать сюда благотворительные фонды, которые занимаются целевыми программами, например, помощь детским домам, обеспечение, потому что сегодня это животрепещущая рана», - сказал Василенко.

Депутат Госдумы России от Удмуртии Александр Василенко провел прием граждан в Ижевске