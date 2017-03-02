Австралия. Власти Австралии резко ограничили выдачу виз иностранным гражданам, которые хотят въехать в страну для работы в сфере общественного питания. Об этом пишет Интерфакс.

Как заявил министр по вопросам иммиграции страны Питер Даттон, Австралия пошла на данный шаг для того, чтобы отдать приоритет австралийским работникам, в первую очередь молодежи.

«Потребности бизнеса в иностранных работниках, приток которых способствует экономическому росту, по-прежнему будут учитываться», - приводит издание слова чиновника.