Алтайский край. Двухлетнего мальчика в алтайском крае, которого спасала своим теплом собака, усыновили. Об этом сообщает Life.

У мальчика теперь есть своя комната, много игрушек и вкусная еда. Будущие родители Ивана приехали знакомиться с ним в больницу, где он проходил реабилитацию. Пара была очарована общением с малышом и уже через несколько дней усыновила его.

По словам приемных родителей, в первое время Ваня ел очень много мяса. Сейчас он стал более спокоен к пище и придерживается установленного режима дня.

Что случилось с собакой, благодаря которой выжил мальчик, издание не сообщает.

Напомним, в Алтайском крае собака спасла брошенного на морозе двухлетнего ребенка. Замерзающего малыша и животное случайно обнаружил прохожий. Мать мальчика оставила его на неотапливаемой веранде без еды и теплой одежды. Малыша нашла и согревала своим телом собака, что спасло ему жизнь.

Мальчика срочно госпитализировали. А его мать лиши родительских прав.