Ижевск. Удмуртия. Самый весенний праздник не за горами, и мужчинам Удмуртии пора покупать подарки для своих любимых женщин. А Удмуртстат уже подсчитал, как 8 марта может ударить по кошельку сильной половины человечества.

В феврале стоимость условного «джентельменского набора» в республике - 900 рублей. В расчет стоимости включены: 0,5 кг натуральных шоколадных конфет, бутылка отечественного игристого вина и букет из 5 свежесрезанных цветов. Его можно дополнить мягкой игрушкой (средняя цена 497 рублей), туалетной водой (средняя цена за 100 мл – 2 005 рублей). хорошим завершением романтического вечера станет ужин в ресторане, состоящим двух видов закусок, горячего блюда, десерта, двух видов алкогольных напитков, безалкогольных напитков. Его стоимость для жителей республики обойдется в среднем в 4 034 рублей на двоих.

Если такой вариант подарка вам не по душе, то есть и другие, которые также понравятся каждой женщине. Так Удмуртстсат привел их среднюю стоимость в феврале 2017 года:

- ювелирное украшение (в перечень товаров для наблюдения включено золотое обручальное кольцо) - 2 412 рублей за грамм;

- кожаная сумка – 7 745 рублей;

- кожаные перчатки – 1 749 рублей;

- смартфон – 11 195 рублей;

- планшет – 10 383 рублей;

- ноутбук – 29 155 рублей.

Практичными, но не всегда желанными, подарками послужат электротовары и кухонная утварь:

- стиральная машина – 21 599 рублей;

- швейная машина – 9 406 рублей;

- микроволновая печь – 6 551 рублей;

- электропылесос – 6 478 рублей;

- электрочайник – 2 259 рублей;

- сковородка с антипригарным покрытием – 1 514 рублей;

- кастрюля из эмалированной или нержавеющей стали – 680 рублей.

Для тех, кто любит активный образ жизни и заботится о своем здоровье, прекрасным подарком станет абонемент для занятий в плавательном бассейне, в группах общей физической подготовки, путевка в дом отдыха или пансионат. Стоимость 8 занятий в течение месяца в бассейне в среднем по республике составила 1 487 рублей, такое же количество занятий аэробикой, шейпингом, степаэробикой обойдется в среднем в 1 142 рублей, один день проживания в доме отдыха (пансионате) обычной или высшей группы, двух- или трехместном номере – 1 544 рубля.

Отличным подарком станет путевка на отдых за границей. Так, средняя стоимость 8 дней отдыха в двухместном номере отеля 3-4 звезды с завтраком в среднем по республике составила:

- Таиланд – 45 667 рублей;

- Испания – 43 299 рублей;

- Франция (экскурсионная поездка) – 55 672 рублей;

- города Европы (экскурсионная поездка на автобусе) – 33 408 рублей,

- Германия (экскурсионная поездка) – 44 262 рублей.

- Греция (8 дней, «все включено») – 43 506 рублей.

Шикарным подарком ко дню 8 марта станет автомобиль. За 470 тыс. рублей можно было приобрести новый легковой отечественный и подержанный (3-7 лет с момента выпуска) импортный автомобили. Средняя цена легкового автомобиля иностранной марки, собранного на территории России, составила 766 тыс. рублей, импортного легкового автомобиля – 1 111 000 рублей.