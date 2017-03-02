Ижевск. Удмуртия. В феврале по сравнению с январем 2017 года в Удмуртии подешевели овощи. Как сообщает пресс-служба Удмуртстата, больше всего снизились цены на свежие огурцы (-11%), свежие помидоры (-10%).

Также стали меньше цены на сахарный песок (-8,3%), подсолнечное масло (-1,7 – 5,5%), апельсины, гречневая крупа, яблоки, кисломолочные продукты, свинина, мясо кур, карамель, пельмени, зефир, рис, бананы, куриные яйца, баранки, кофе, мороженая рыба, сухофрукты и говядина.

Из продовольственных товаров цены увеличились на груши (+3,3%), куриные окорочка (+3%), вермишель (+2,9%), пшено и столовую свеклу (+2,8%), рыбные консервы в томатном соусе (+2,4%), говядину (+1,8%), картофель (+1,6%).

Из непродовольственных товаров больше всего цены увеличились на электроутюги и ювелирные изделия (+4,3%), навесные кухонные шкафы (+3,2%), кухонные рабочие столы и газовое моторное топливо (+3%), постельное белье (+2,9%), бытовые плиты (+2,3%), миксеры и блендеры (+2,1%), смартфоны, электропылесосы, спортивные костюмы для взрослых и спички на 1,8%.

Среди медицинских товаров прирост зафиксировали на отечественную вату (+10%), ртутные термометры (+4,9%), анальгин (+5,3%), корвалол (+4,2%), йод (+3,4%), отечественные витамины без минералов (+2,5%), таблетки для рассасывания стрепсилс (+2,2%), панкреатин (+2%).

Также повысились цены на проезд в поездах дальнего следования (+7,4%), услуги банка (+2,1%), медицинские услуги (+1,2%). Из жилищных услуг на 3,3% повысились цены на услуги организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ.

В целом индекс потребительских цен по итогам февраля 2017 года составил 99,8%. В феврале 2016 он находился на уровне 100,2%. Продовольственные товары подешевели на 0,9%, а непродовольственные товары и услуги подорожали на 0,1%.