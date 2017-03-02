Ижевск. Удмуртия. Зал ожидания на 16 посадочных мест и две кассы осталось на Южной автостанции Ижевска. Собственник отдал здание в аренду. Теперь на большей площади строения будет располагаться магазин «Магнит». К лету на вокзале установят навес и дополнительную кассу для продажи билетов. Об этом и других событиях в традиционной рубрике информагентства «Сусанин».

Удмуртия в минуту 2 марта 2017 года

Продажа здания:

В здании бывшего Индустриального техникума в Ижевске появится ресторан и гостиница. Также там могут открыть зал для банкетов, свадеб, выставок и других мероприятий. По словам владельца здания, фасад сохранит свой первозданный вид.

Стоимость подарков:

Самый весенний праздник не за горами, и мужчинам Удмуртии пора покупать подарки для своих любимых женщин. Удмуртстат уже подсчитал, как 8 марта может ударить по кошельку сильной половины человечества.

Почта России:

Замначальника Ижевского почтамта предстал перед судом за хищение 52 млн рублей. Мужчина похитил деньги, предназначенные на ремонт подразделений регионального управления почтовой службы.

Выборы управленца:

Выборы ректора УдГУ состоятся 21 марта. На пост руководителя претендуют Галина Мерзлякова, Галина Васильева и Игорь Меньшиков. С 17 марта в вузе состоятся собрания работников и студентов по избранию делегатов на конференцию.

Новая комплектация:

Выпускаемая в Ижевске Lada Vesta получит 17-дюймовые колеса. Кроме больших колес, модель получит хромированные элементы кузова и комбинированную отделку салона. Сроки появления автомобиля в продаже не уточняются.

Очередное поражение:

«Ижсталь» уступила «Торпедо» в третьем матче серии 1/8 финала кубка Братины. Игра закончилась со счетом 2:1. Следующий матч состоится в Казахстане 4 марта. Этот мат может стать последним для «сталеваров» в сезоне, так как серия длится до 4 побед одного из соперников.