Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошли республиканские соревнования по ликвидации последствий ДТП. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Удмуртии.

В состязаниях принимали участие 37 команд из пожарно-спасательных подразделений федеральной и государственной противопожарной службы.





По легенде легковой автомобиль попал в аварию, пострадал водитель. На место ДТП приезжают пожарные-спасатели, которые вскрывают автомобиль с помощью гидравлического оборудования: разблокируют заклиненные двери, демонтируют крышу машины и извлекают пострадавшего. Затем ему оказывают первую доврачебную помощь и транспортируют к медикам.





Среди федеральных противопожарных служб по Удмуртской Республике особо отличилась команда специализированной пожарно-спасательной части, показав лучшее время - 3 мин. 26 секунд. Второе место заняли огнеборцы пожарно-спасательной части №1 Ижевска по охране Первомайского района, третье - спасателей части №19 Ижевска.

Среди государственной противопожарной службы победу одержала команда части №37 по охране села Малая Пурга, второе место - часть №43 по охране села Якшур-Бодья и третье - часть №28 по охране села Грахово.























