Ува. Удмуртия. Полицейские Удмуртии проверят действия коллег, забравших детей из увинской семьи. Как рассказали информагентству «Сусанин» в пресс-службе МВД России по Удмуртской Республике, поводом для проверки стал материал ИА Regnum.

В статье говорится, что стражи порядка в Уве «изъяли из благополучной и не самой бедной по местным меркам семьи двоих детей», нарушив при этом нормы закона. В частности, издание со ссылкой на председателя регионального отделения Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Ксению Крылову, пишет, что полицейские диктовали родственникам семьи, что нужно писать в заявлениях, на основании которых и забрали малышей.

«Министром назначена служебная проверка по этому поводу. Срок он поставил до 20 марта», - рассказали в пресс-службе.