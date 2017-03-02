Сызрань. Машинист тепловоза из Сызрани начал возить пассажиров в Самару с помощью сервиса поиска попутчиков Blablacar. Об этом сообщает Секрет фирмы.

О предпринимателе стало известно широкой общественности благодаря посту в социальных сетях путешественника Владимира.

«Мне назначили встречу на железнодорожном вокзале. Это меня ни капли не смутило, потому что многие водители отправляются с парковки у ж/д вокзала. Когда был на месте, позвонил ещё раз, чтобы уточнить номер машины. Мне сказали: «Поднимайся на мост, иди к четвёртому пути». Вот тут я растерялся. Совсем не ожидал, что поедем на поезде, а не на авто. Помню, даже уточнил: «Бла-бла-кар?» Мне ответили: «Да, «Бла-бла-кар». На перроне меня встретил улыбчивый мужчина, пригласил в тепловоз и за два с половиной часа доставил из Сызрани в Самару. По дороге угостил чаем из термоса. В той поездке я был единственный пассажир. За проезд машинист взял 200 рублей – такая сумма изначально была указана на сайте «Бла-бла-кар», - приводит издание рассказ попутчика.