Хэбэй. Китай. Жительница провинции Хэбэй родила тройню с промежутком почти в неделю. Об этом сообщают Известия.

Роды у нее начались 21 февраля. Тогда на свет появился мальчик. Потом схватки прекратились, и акушер принял решение продолжать беременность. Спустя шесть дней китаянка родила дочерей-близнецов.

Как оказалось, женщина пыталась забеременеть с 2012 года, когда вышла замуж. В 2016 году она прошла курс лечения, после которого забеременела тройней.

«Я мечтала о ребенке, когда не могла забеременеть. Сейчас у меня их трое, и я не знаю, что делать», - цитирует издание роженицу.

Врачи делятся, что в более чем 20-летней врачебной практике это первый случай так называемой дизиготной тройни. Это значит, что первенец развивался в плаценте, отдельной от двойни.