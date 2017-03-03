Ижевск. Удмуртия. Православные Удмуртии в пятницу, 3 марта, почитают память святителя Льва и папы Римского. День ангела отмечают обладатели имени Кузьма, Василий, Виктор и Лев, пишет Astromeridian.

В народном календаре 3 марта было посвящено прославлению красивой птицы овсянки, обладающей ярким оперением лимонно-желтого цвета. Говорили, что появление этой птицы предвещает скорое потепление. Также верили, что это именно сам бог солнца Ярило дал овсянке право возвещать своей песней о приходе весны. Говорили, что овсянка обычно поет: «По-ки-нь са-ни! По-ки-нь са-ни». В честь 3 марта пекли специальные пироги из овсяной муки – овсяники. Верили, что так весна придет быстрее.

Считали, что перелетные птицы приносят на своих крыльях весну. Люди выпекали овсяное печенье и раскладывали его во дворе, чтобы привлечь птиц и долгожданное потепление. Если птицы 3 марта уже прилетели, старались их задобрить, угостить печеньем или крошками, которые остались от выпечки.

В это же время крестьяне уже начинали готовиться к посевной. Чинили инструменты в кузницах, во дворе также кипела работа – мужчины ремонтировали сохи, телеги, проверяли состояние домашнего инвентаря.

Народные приметы на 3 марта:

1. Если облака висят высоко, это предвещает ухудшение погоды.

2. Снег на полях лежит 3 марта неровно – жди хорошего урожая овощей и зерновых культур.

3. Туман в марте – лето будет ненастным. И особенно это касается 3 марта.

4. Дождливый март – жди неурожая.

5. Если уже показались бабочки-крапивницы, значит, снег скоро растает и в этом году больше не выпадет.

6. Много рек разлилось – будет трава на заливных лугах, а также можно ждать хорошего сенокоса.

7. Много снега – будет много хлеба.

8. Ручьи потекли – урожай будет богатым.

9. Густой туман 3 марта – жди ненастного лета.

10. Сосульки с крыш свисают – зима затянется еще надолго, а лед на реках продержится какое-то время.

11. Алая заря – вскоре снег пойдет.

12. Деревья почернели – жди потепления. Если же деревья затрещали – будут морозы.

13. Звезды сильно мерцают в этот день – будет похолодание.

14. Мало звезд – жди снегопада.

15. Почти не видно луну на ночном небе – утром возможно выпадение снега. Яркая луна предвещает мороз, а круг вокруг нее – холода.

16. Кучевые облака (особенно, свинцового цвета) – вскоре погода улучшится.

17. В печке трещат дрова – вскоре похолодает.

18. Человек, родившийся в этот день, станет певцом. В качестве оберега ему рекомендуют носить сердолик.