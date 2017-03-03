Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На дворе пятница, 3 марта, конец недели, значит пора подводить небольшие итоги, а пока – очередная подборка интересных материалов от корреспондентов «Сусанин», которые опубликовали СМИ региона накануне.

Наркодилер в полете

Полиция задержала пассажира вечернего авиарейса Москва – Ижевск, сообщает «Моя Удмуртия». Оказалось, он перевозил в самолете наркотики. До этого в полицию поступила информация, что летящий из Москвы пассажир пронес на борт наркотические вещества – кокаин, героин в крупном размере. Наркодилером оказался 35-летний ижевчанин, ранее судимый за грабеж. Сейчас он находится в СИЗО. В отношение него возбудили уголовное дело.

Пассажиры вечернего авиарейса Москва - Ижевск стали свидетелями задержания наркодилера

Копилка смерти

Как пишут «Известия Удмуртской Республики», пособие на погребение в Удмуртии увеличили на 5,4%. Повысилось оно на 327 рублей 72 копейки и составило 6 396 рублей 59 копеек. Последний раз индексация выплаты была в 2015 году.

Лечебные курочки

Весной - летом 2017 года на загородных участках Ижевска и в Завьяловском районе могут появиться необычные птичьи подворья. Всего планируют построить 10 летних курятников, птицы в которых будут помогать развитию детей-инвалидов до 16 лет.

Семьям, где воспитывают ребят, имеющих нарушения интеллекта, опорно-двигательного аппарата и другие заболевания, подарят 10 куриц-несушек. «Известия Удмуртской Республики» также сообщают, что участников проекта выберут с помощью жребия из числа тех, кто подаст заявку на участие. Проект рассчитан на то, чтобы помочь детям развить навыки, воспитать ответственность и самостоятельность, повысить самооценку детей с инвалидностью.

Заявки принимают до 15 мая 2017 года.

Сильные и красивые

Сотрудница Главного управления МЧС по Удмуртии участвует во всероссийском конкурсе федерального ведомства. Просьба проголосовать за ее снимок появилась в группе «МЧС Удмуртии» в Facebook, пишет «Ижлайф».

«Друзья, нужна ваша помощь - проголосуйте, пожалуйста, за нашу сотрудницу госпожнадзора Елену Сергеевну Андрееву, фото – 128!», - написано в сообщении.

По словам самой Андреевой, фото на конкурс выбирали всем коллективом.

«В конкурсе такого масштаба я участвую впервые. Жду результатов! Итоги должны подвести к Международному женскому дню. Всего выберут 5 победительниц, которые получат ценные призы», - сказала девушка.

Тур мечты

Ижевск попал в десятку самых недорогих туристических городов России для путешествий весной 2017 года. Столица Удмуртии разместилась на второй позиции. Кроме нее в список попали Самара, Смоленск, Пермь, Липецк, Курск, Брянск, Рязань, Киров. Рейтинг составили по данным броней гостиниц, хостелов для проживания с 1 марта по 31 мая 2017 года. Об этом сообщает на своем сайте «Комсомольская правда - Ижевск».

При составлении обзора использовались материалы: «Моя Удмуртия», «Ижлайф», «Комсомольская правда - Ижевск», «Известия Удмуртской Республики».