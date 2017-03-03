Ижевск. Удмуртия. День рождения празднует глава Глазова Олег Бекмеметьев. В пятницу, 3 марта, ему исполнилось 49 лет.

Также поздравления принимают председатель Удмуртского научного центра Уральского отделения РАН Михаил Альес, помощник заместителя председателя правительства Удмуртии Сергей Фефилов, руководитель аппарата главы Сюмсинского района Анна Коркина и замглавы Вавожского района Владимир Скобелев.

Коллектив информационного агентства «Сусанин» присоединяется к поздравлениям именинников и желает им счастья в личной жизни, профессиональных успехов и крепкого здоровья.

Напомним, ранее председатель научного центра УРО РАН в Удмуртии Михаил Альес рассказал о том, какое будущее ждет военные заводы республики.