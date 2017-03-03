Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2016 году произвели более 738 тыс. тонн молока. Как сообщает пресс-служба главы региона, это на 18,2 тыс. тонн или 2,5% больше результатов 2015 года.

Из них сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства произвели 650 тыс. тонн молока, что больше показателей прошлого года на 26,2 тыс. тонн или 4,2%.

Лидерами по производству стали пять районов Удмуртии: Вавожский с объемом производства молока 53 596 тонн, Можгинский – 48 618 тонн, Балезинский – 47 581 тонна, Шарканский – 44 470 тонн, Алнашский – 42 481 тонна.

В сельскохозяйственных организациях республики в среднем от каждой коровы получили 5 725 кг молока за год. В целом по Удмуртии насчитали 114,9 тыс. голов – это на 1 236 коров больше данных на начало 2017 года.

В 2016 году ввели и просубсидировали 7 764 новых скотоместа. Ожидается, что в 2017 году введут мест в 2,5 раза больше.