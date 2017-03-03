Ижевск. Удмуртия. Подозрительную медвежатину обнаружили в одном из кафе Ижевска. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике, мясо было без оттиска ветеринарного клейма овальной формы.

Также на мясо не было сопроводительных документов, из-за чего его не смогли идентифицировать и определить территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние и эпизоотическое благополучие территории происхождения.

Медвежатину изъяли из оборота, изолировали в отдельную холодильную камеру, поместили на ответственное хранение и отобрали пробы и отправили их на исследование.