Контиолахти. Финляндия. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева завоевала «серебро» в индивидуальной гонке на этапе кубка IBU. Лучший результат показала еще одна россиянка Екатерина Шумилова.

Шумилова преодолела 15-километровую трассу за 46минут 57,9 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах. Можгинская стреляющая лыжница отстала от коллеги по сборной на 22,2 секунды, опередив на последнем круге сразу несколько соперниц.

Третьей финишировала Ольга Алифировец из Швеции. Виктория Сливко замкнула десятку сильнейших. Ольга Шестерикова, Дарья Виролайнен и Анна Никулина расположились во втором десятке.