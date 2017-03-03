США. Конгресс США предложил вдвое сократить военную помощь Украине. Эта информация содержится в документе, опубликованном на сайте комитета нижней палаты ведомства.

Так, в 2017 году на обучение, экипировку, разведку, логистику и снабжение военных Украины летальными вооружениями должно пойти 150 млн долларов. Согласно документу, эти деньги не могут быть потрачены на покупку переносных зенитных комплексов.

Как сообщает Интерфакс, в 2016 году на военную поддержку Киева было заложено 300 млн долларов.

Документ должны одобрить палата представителей и президент США Дональд Трамп, - только после этого он вступит в силу.