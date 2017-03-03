Ижевск. Удмуртия. Информагентство «Сусанин» покажет прямую трансляцию открытия X международного фестиваля циркового искусства в Ижевске. Церемония состоится в пятницу, 3 марта, в 19:00 по местному времени.

10 фестиваль циркового искусства в Ижевске

Юбилейный фестиваль соберет на арене ижевского цирка участников и призеров предыдущих фестивалей. В их числе – произведший фурор в 2015 году китайский артист, выступающий в жанре «свободная проволока» Жанг Фан; его соотечественники-эквилибристы, выступавшие в столице Удмуртии с номером «Лебединое озеро» по мотивам знаменитого на весь мир балета Петра Чайковского, «Воздушный полет» из Северной Кореи.

Выступят на фестивале также артисты из США, Испании, Эфиопии, Монголии, Германии, Японии, Болгарии, Швейцарии и России. Виталий Смолянец вновь представит аттракцион «Империя львиц», а под руководством Андрея Дементьева-Корнилова выступят слоны.

Посмотреть трансляцию можно на сайте «Сусанин» и на нашем канале на YouTube.