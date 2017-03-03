Сызрань. После масштабного тиражирования заметки о машинисте тепловоза, который находил попутчиков с помощью сайта Blablacar, полиция и руководство РЖД начали тотальную проверку сотрудников Куйбышевской железной дороги. После звонков от руководства железной дороги, представителей нескольких силовых ведомств, в том числе уголовного розыска, линейного отдела полиции на транспорте Сызрани и других редакция написала опровержение статьи.

Как сообщает первоисточник новости – сайт News163.ru, - редакция не имеет доказательств факта перевозки посторонних людей в кабине машиниста, в том числе точных имен и фамилий фигурантов истории.

«Информация, которая легла в основу заметки про путешествие на тепловозе из Сызрани в Самару, была действительно получена от путешественника по имени Владимир, зарегистрированного на сайте «Бла-бла-кар». Более того, была получена репортером News163.ru во время поездки с этим человеком на автомобиле. Ни одного факта, изложенного в тексте, мы не придумали, или исказили. Мы передали читателям историю, которую рассказал нам Владимир, потому что она показалась нам интересной», - написал главный редактор и владелец сайта News163.ru Виталий Папилкин.