Пхукет. Таиланд. Российскому туристу удалось спастись в море, держась сутки за буй. Об этом сообщает L!fe.ru.

49-летний Дмитрий Сомов отправился с двумя друзьями в район острова Рача Ной неподалеку от Пхукета, чтобы позаниматься сноркелингом (ныряние с маской и в ластах, - прим.ред.). Неожиданно компанию подхватило подводное течение, и они разделились и потерялись.

Трое туристов выплыли, а Дмитрия Сомова найти не удалось. Его друзья обратились в морскую полицию и сообщили в посольство России. Искали россиянина спасатели и военные моряки.

Через сутки его обнаружили державшимся за буй, который на месте погружения устанавливают дайверы.