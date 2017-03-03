Сарапул. Удмуртия. Житель Сарапула отправится на 12 лет в тюрьму за незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии, мужчина будет отбывать срок в колонии строгого режима.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовики установили, что осужденный в феврале-марте 2016 года приобрел и сбыл 300 гр «синтетики». При получении денег его задержали.

Мужчина пытался оспорить решение городского суда в Верховном суде, однако приговор оставили без изменений.