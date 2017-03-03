Испания. Нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» Криштиану Роналду проехал на красный свет на глазах у полицейских. Видеоролик выложил на канал Youtube пользователь IndividualHD7.

Cristiano Ronaldo jumped the traffic light with his girlfriend and the police in front

Как видно из кадров, известный футболист выезжает со стадиона за рулем автомобиля Audi. Он приближается к перекрестку, на котором горит запрещающий сигнал светофора. Несмотря на то, что со всех сторон стоят полицейские машины, спортсмен объезжает стоящий впереди автомобиль и проезжает дальше на красный свет.

Реакции стражей порядка на нарушение ПДД не последовало.