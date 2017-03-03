Ижевск. Удмуртия. Центральный банк России отозвал лицензию у Татфондбанка, филиалы которого есть в Ижевске. Как сообщают в пресс-службе ЦБ, организация занимает по количеству активов занимает 42 место в России.

В столице Удмуртии офис Татфондбанка находится по адресу Лихвинцева, 46.

«При неудовлетворительном качестве активов ПАО «Татфондбанк» неадекватно оценивало принятые риски. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала)», - говорится в сообщении.

В ЦБ отметили, что руководство и собственники организации не смогли нормализовать работу банка, не предприняли действий, чтобы нормализовать деятельность. Из-за низкого качества активов финансовое оздоровление Татфондбанка с помощью «Агентства по страхованию вкладов» «не представлялось возможным».