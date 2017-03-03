Москва. Российские ученые заканчивают доклинические испытания лекарства от рака. Как пишут Известия со ссылкой на заместителя директора Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России по научной работе, профессора Андрея Симбирцева, пациенты получат лекарство через три-четыре года.

«Наш препарат имеет рабочее название «Белок теплового шока» - по основному действующему веществу. Это молекула, которая синтезируется любыми клетками организма человека в ответ на различные стрессорные воздействия», - приводит издание слова профессора.

Этот белок помогает клетке усиливать противоопухолевый иммунный ответ. Эксперименты российских ученых показали, что в большинстве случаев курсовое лечение данным препаратом приводило к полному излечению даже на поздних стадиях. Принципиально новое средство против злокачественных опухолей получили с помощью биотехнологий и космического эксперимента, который проводили в 2015 году на МКС.

Дело в том, что для формирования сверхчистого кристалла нужна была невесомость, а в условиях гравитации рост кристалла происходил неравномерно. Тогда ученым пришла идея синтезировать его в космосе.

Новое лекарство станет доступно пациентам через три-четыре года. Это в случае позитивного сценария – если ученые найдут источник финансирования.