Ижевск. Удмуртия. Федеральное софинансирование работ по расчистке русла реки Чепца в Балезинском районе Удмуртии может поступить в республику в 2018 году. Об этом рассказал журналистам в пятницу, 3 марта, глава регионального правительства Виктор Савельев.

По его словам, рабочий проект по углублению русла Чепцы, создание которого обошлось в 150 млн рублей, должен пройти государственную экспертизу летом этого года. После этого документы отправят в Москву.

До этого времени специалисты будут углублять дно водоема с помощью специального оборудования, которое привезут в Балезинский район в марте этого года. По словам Савельева, это позволит «нагрузки пиковые без особых проблем».

Премьер-министр Удмуртии также сказал, что сейчас река настолько обмелела, что не позволяет обеспечивать водой несколько населенных пунктов, в частности, поселок Балезино и деревню Кожило.

Напомним, ранее стало известно, что в Балезино зафиксировали самое плохое качество питьевой воды. Поселок получает питьевую воду из реки Чепца, которая сейчас находится в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии. Оборудование устарело, русло реки в месте водозабора заилено и заросло камышом.

«Проблема воды для Балезино актуальна была всегда. Мы неоднократно обращались по просьбе избирателей к руководству Удмуртской Республики. В прошлом году в правительстве было сказано, что нет такой проблемы в Балезино, что проблема воды везде, но в Балезино она актуальнее всех, потому что в Балезино реально нет воды. В прошлом году было собрано более 2 тыс. подписей от жителей, и мы эти подписи передали. Поэтому сегодня нужно не просто принимать программу «Чистая вода», а принимать отдельную программу для Балезинского района», - сказал председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по национальной политике, общественной безопасности, регламенту и организации работы Государственного Совета Энвиль Касимов.