Санкт-Петербург. Лидер группы «Ю-Питер» Вячеслав Бутусов объявил о распаде коллектива. Он написал послание почитателям на официальном сайте ансамбля.

26 февраля группа выступила на последнем концерте в Челябинске, который стал завершение не только сибирско-уральского тура, но и деятельности команды вообще.

За 15 лет существования «Ю-Питера» ВИА выпустил пять альбомов: «Имя рек», «Биографика», «Богомол», «Цветы и тернии» и «Гудгора».

Вячеслав Бутусов намерен в ближайшем будущем собрать новую команду и отпраздновать 35-летие «НАУ» «жизнеутверждающей программой».