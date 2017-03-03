Ижевск. Удмуртия. Порядка 600 млн рублей выделят на ремонт дорог в Ижевске в 2017 году. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал начальник управления благоустройства и транспорта администрации города Алексей Красноперов.

Данные средства выделят из федерального, республиканского и местного бюджета.

Ремонт проведут на 32 участках автодорог. Это буду улицы: Студенческая, Удмуртская, Карла Либкнехта, Кирова.

Проведение капитального ремонта дорог города в этом году не предусмотрена. Такое решение связано с нехваткой финансирования.

«Капитальный ремонт будет проводится только в 2019 году» - сказал заместитель начальника - главный инженер МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Фирдаус Харисов.