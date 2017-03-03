Ижевск. Удмуртия. 24 остановочных комплексов демонтируют в Ижевске в 2017 году. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал начальник управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Алексей Красноперов.

Ещё 17 исков находятся на рассмотрении и по трем остановкам пока решение не принято.

Также планируется перенести пешеходный переход рядом с остановкой Селтинская на улице Клубная. Проблема установки остановочного кармана для общественного транспорта будет обсуждаться с арендатором земельного участка.