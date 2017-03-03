Ижевск. Удмуртия. Текст Леонида Юзефовича напишут жители Удмуртии во время «Тотального диктанта-2017». Как сообщили организаторы, всероссийская акция пройдет 8 апреля.

«Мы приглашаем стать автором «Тотального диктанта» в первую очередь тех писателей, чьи книги особенно нравятся членам команды. Нам кажется важным, что проект помогает расширить литературный кругозор наших участников и приобщает их к хорошей современной русской литературе», – прокомментировала выбор автора директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

Она также сообщила, что в этом году увеличилась география проекта: 514 российских и 287 зарубежных городов уже подали заявки на проведение диктанта.

Отметим, что каждая часть текста, который напишут участники диктанта – это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.

«Когда организаторы проекта предложили мне стать автором диктанта этого года, я размышлял недолго: было очень лестно, что моими предшественниками в этой роли были уважаемые и любимые мною авторы. И надо признаться: от мысли, что мой текст будут писать двести тысяч человек, захватывает дух», – признался Леонид Юзефович.

Регистрация на площадки проведения Тотального диктанта откроется 29 марта на сайте totaldict.ru. Традиционно центральной площадкой акции, где будет диктовать автор, станет Новосибирский государственный университет.

Напомним, что диктант пройдет 8 апреля в 800 городах по всему миру. Чтобы избежать опасности подтасовки результатов, весь мир делится на три часовые зоны, для каждой из которых будет предназначен свой отрывок авторского текста.

В Ижевске диктант можно будет написать более чем на 40 площадках. Как и в прошлом году, в основном – это библиотеки, вузы, школы. Среди новых учреждений, которые выразили желание принять участие в акции, можно отметить Республиканский колледж духовно-нравственного образования, Ижевский промышленно-экономический колледж, Монтажный, Машиностроительный, Индустриальный техникумы и ОАО «ИЭМЗ «Купол».