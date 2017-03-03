Москва. Россельхознадзор ввел усиленный контроль продукции из Белоруссии. Как пишут Известия, в сырах двух белорусских заводов нашли и выявили превышение содержания консерванта натамицина.

Нарушителями оказались ОАО «Ошмянский сыродельный завод» и филиала по производству сыров ОАО «Рогачевский МКК».

После того, как Россельхознадзор выявил по три нарушения со стороны качеств продукции этих заводов, ведомство решило взять всю белорусскую продукцию под усиленный контроль.

«Если в режиме усиленного контроля еще хоть раз будут обнаружены нарушения, мы будем поднимать вопрос о запрете поставок с этих предприятий. Либо просить белорусскую сторону ввести самоограничение», приводит издание слова пресс-секретаря Россельхознадзора Юлии Мелано.

По информации Известий, консервант натамицин – Е235 – блокирует действие антибиотиков в организме человека. Впоследствии он может даже умереть, поскольку ему не помогут даже сильные лекарства.

Как уточняется, в продукции «Ошмянского сыродельного завода» после проведения лабораторных исследований нашли превышение натамицина. А «Рогачевский МКК» не указал на упаковке наличие консерванта в продукции.