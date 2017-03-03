Ижевск. Удмуртия. Дело вице-спикера Гордумы Василия Шаталова направили в Устиновский районный суд Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского суда столицы Удмуртии.

Такое решение приняли по результатам предварительного слушания, которое состоялось в ИК-8 УФСИН России по Удмуртии. Шаталова и его супругу Кузнецову обвиняют в мошенничестве. Первому инкриминируют статьи 33 и 159 УК России, второй статью 159 УК России.

Напомним, ранее предварительное слушание по делу откладывалось из-за болезни Шаталова. В связи с этим, суд принял решение о проведении выездного судебного заседания по месту нахождения обвиняемого.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в Верховный суд Удмуртской Республики.

По версии следствия, Шаталов, будучи зампредом ижевской думы, похитил более 28 млн рублей из местного бюджета. Деньги предназначались для развития конного спорта в регионе.

Правоохранители полагают, что в совершении преступления Шаталову помогала его жена, которая являлась директором Детско-юношеской школы по конному спорту Ижевска.

Василия Шаталова задержали в июле 2015 года в Нижнем Новгороде. Во время расследования народный избранник, обвиняемый в мошенничестве, пояснил, что собирался покончить с собой из-за проблем супруги. После инцидента Шаталова поместили в СИЗО.

