Ижевск. Удмуртия. 311 млн 331 тыс. рублей планируется выделить на содержание дорог Ижевска в 2017 году. Как рассказал журналистам на пресс-конференции начальник управления благоустройства и транспорта администрации города Алексей Красноперов, на один кв.м требуется 262 рубля.

«И при этих средствах можно сделать очень многое. При финансировании практически на уровне прошлого года, 5 месяцев зимнего сезона мы вывезли уже без малого 200 тыс. тонн снега. Тогда как за 7 месяцев прошлого года – 130 тыс. тонн», - добавил Красноперов.