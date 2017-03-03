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Порядка 311 млн рублей планируется выделить на содержание дорог Ижевска в 2017 году

Об этом сообщил начальник управления благоустройства и транспорта администрации города Алексей Красноперов.

Порядка 311 млн рублей планируется выделить на содержание дорог Ижевска в 2017 году
Фото:@arzik2
дороги, Ижевск, Удмуртия, дороги Удмуртии, дорога, деньги, финансы и деньги


13:15

Ижевск. Удмуртия. 311 млн 331 тыс. рублей планируется выделить на содержание дорог Ижевска в 2017 году. Как рассказал журналистам на пресс-конференции начальник управления благоустройства и транспорта администрации города Алексей Красноперов, на один кв.м требуется 262 рубля.

«И при этих средствах можно сделать очень многое. При финансировании практически на уровне прошлого года, 5 месяцев зимнего сезона мы вывезли уже без малого 200 тыс. тонн снега. Тогда как за 7 месяцев прошлого года – 130 тыс. тонн», - добавил Красноперов. 

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